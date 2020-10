É stata firmata l’ordinanza in Lombardia che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 23 ottobre. Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. L’autocertificazione per gli spostamenti e le multe per chi viola il coprifuoco

É stata firmata l’ordinanza in Lombardia che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 23 ottobre; consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti: sono le misure contenute nell’ordinanza emanata oggi e firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana valida fino al 13 novembre 2020

L’ordinanza in Lombardia per il coprifuoco: autocertificazione e multe

Altri provvedimenti, come la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentari, saranno previste da un’ordinanza regionale prevista in giornata. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione”.

“Le disposizioni della presente ordinanza – prosegue – producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020”. – La violazione del coprifuoco in Lombardia sara’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.