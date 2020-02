La vera storia della foto dell’orango Anih

C’è una storia da raccontare dietro la foto dell’orango Anih che tende la mano a un uomo “per aiutarlo”, mentre quest’ultimo si trova in una pozza a caccia di serpenti. Lo scatto nel centro di riabilitazione indonesiano è diventato virale ma forse proprio a causa di un’interpretazione scorretta. Spiega oggi Michele Farina sul Corriere della Sera:

Prima di diventare «virale» sui social, una foto deve superare una nutrita concorrenza. Così ha fatto anche il gesto dell’orango («Posso aiutarti?»), arrivando alle 100 mila condivisioni. L’intervista al fotografo sul sito della Bbc ha raggiunto i 3 milioni di clic. Con una fila infinita di like e commenti dello stesso tenore. Maria Alexandra: «Gli animali hanno il cuore più puro del nostro». Chetam: «Ci stiamo scambiando i ruoli: noi ci comportiamo da animali, e loro da umani». Nermin: «E noi intanto li distruggiamo». Qualcuno ha scritto: «E poi non dite che non discendiamo da loro». Il Wwf Spagna ha fatto un tweet estasiato: «Un orangutan che aiuta un uomo a scappare da un nido di serpenti».