“Omosessualità comportamento a rischio”: il modulo omofobo è del Ministero della Salute

Cosa cambia ai fini del rischio di ammalarsi di COVID-19 esser omosessuali o etero? Niente, è ovvio. Eppure in un documento del ministero della Salute che inizialmente sembrava dell’ASL 5, l’azienda sanitaria locale dello Spezzino, in Liguria, l’omosessualità viene definita come un “comportamento a rischio” equiparato a quelli di altre categorie come i tossicodipendenti e le prostitute.

“Omosessualità comportamento a rischio”: l’incredibile modulo per il vaccino anti COVID della Asl 5

A denunciare l’incredibile valutazione sul documento, attribuito all’ASL 5 era stato Ferruccio Sansa, che su Facebook pubblica il modulo incriminato e scriveva:

Un nostro amico ha chiesto all’Asl5 spezzina un modulo per accedere alla vaccinazione covid-19. Nel documento che gli è stato fornito vengono elencate 30 categorie di persone. Tra i soggetti con “comportamenti a rischio”, al punto numero 10, sono stati inseriti anche gli omosessuali insieme a tossicodipendenti e ai “soggetti dediti alla prostituzione”.

Ci augureremmo che fosse un fake. Per questo abbiamo cercato di chiedere informazioni all’Asl5: dopo 13 telefonate senza risposta – compresi l’ufficio relazioni con il pubblico e il servizio covid-19 – finalmente l’ufficio igiene pubblica e vaccinazioni ci ha risposto: “Sì, conosciamo quel foglio, ma l’ha fatto un altro ufficio”.

Chiediamo alla Regione, ad Alisa e all’Asl5 come sia stato possibile inserire – senza la benché minima evidenza scientifica – l’essere omosessuali nelle categorie di comportamenti a rischio.

Repubblica Genova scriveva che da parte dell’ASL 5 erano già arrivate le scuse e l’incredulità. Il direttore dell’azienda sanitaria Paolo Cavagnaro spiegava che si tratta di un chiaro errore “per cui possiamo solo scusarci ma stiamo anche tentando di spiegarci”. Ora la Asl proverà a capire se si tratta di un fake o di un vecchio modulo riutilizzato senza essere aggiornato:

Fra le cause dell'”errore” sulle quali si stanno interrogando gli uffici dell’Asl spezzina, come prima ipotesi, ci sarebbe quella di aver ricalcato nell’elaborazione del modulo per il vaccino anti Covid “un vecchio documento usato per le donazioni di sangue, quando ancora l’omosessualità era indicata tra i comportamenti a rischio”, viene spiegato. “Nel caso – continua Cavagnaro, direttore dell’Asl5 – verrá subito eliminato dai moduli”

Poi però sempre Repubblica ha scoperto che la tabella usata dall’ASL 5 proviene dal ministero della Salute: