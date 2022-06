“Venite, ho ucciso mio padre”, 19enne chiama i carabinieri e confessa l’omicidio a Sesto San Giovani

A Sesto San Giovanni un 19enne ha chiamato i carabinieri questa mattina per confessare di aver ucciso suo padre, Antonio Loprete. Il ragazzo sarebbe da tempo in cura per problemi psichici

Intorno alle 9 di questa mattina, a Sesto San Giovanni, un giovane italiano 19enne, Gianluca Loprete, ha contattato il 112 riferendo di aver ucciso il padre Antonio. I Carabinieri della locale Compagnia Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato all’interno dell’abitazione il giovane – che sarebbe in cura da tempo per problemi psichiatrici – in stato di shock. “Ho fatto una cazzata, gli ho dato una coltellata”, avrebbe detto.

In camera da letto c’era il cadavere dell’uomo, 57 anni, con diverse ferite da taglio. È possibile che il giovane abbia provato a farlo a pezzi. Sul posto – in via Saint Denis – operano i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno effettuando i rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale. La vittima era un direttore di banca, separato dalla moglie, una donna dell’Ecuador andata a vivere a Bolzano. Il fascicolo di indagine è stato affidato al pm Carlo Cinque di Monza. Non si esclude che l’aggressione possa essere avvenuta nella notte. “Gli ha tagliato la testa”, ha detto all’Ansa una delle vicine di casa.