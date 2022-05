I cinque familiari di Saman Abbas sono stati rinviati a giudizio per il sequestro, l’omicidio e la soppressione del cadavere della giovane donna pakistana scomparsa da Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio dello scorso anno. I destinatari del provvedimento sono lo zio, Danish Hasnain, i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, e i genitori. Questi ultimi sono ancora latitanti, mentre gli altri parenti sono stati arrestati in Francia e in Spagna ed erano presenti in aula. Secondo la Procura Saman sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Nonostante le ricerche durate 67 giorni, il suo corpo non è mai stato ritrovato: le ultime immagini che la ritraggono viva risalgono alle 00.15 del primo maggio 2021, quando la si vede uscire di casa con in spalla uno zaino chiaro.

Lo zio, i cugini e i genitori di Saman Abbas andranno a processo per omicidio

Sette minuti più tardi i filmati di alcune telecamere di sorveglianza mostrano il padre fare ritorno a casa con lo zaino della figlia, ma di lei non c’è più traccia. Le stesse telecamere avevano registrato nei giorni precedenti il passaggio dei cugini e dello zio con alcuni attrezzi come piedi di porco e pale. Secondo gli investigatori, i genitori avrebbero consegnato Saman allo zio e ai due cugini, che l’avrebbero poi uccisa e fatta sparire. Il fratello minore della 18enne (che ha fatto trapelare come si potesse trattare di una vendetta contro la decisione della giovane di non unirsi in un matrimonio combinato), il comune di Novellara e l’unione dei comuni della Bassa reggiana, l’associazione italiana islamici e Penelope, associazione che si occupa delle persone scomparse si sono costituiti parte civile nel processo, che inizierà il prossimo 10 febbraio.