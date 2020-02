Olivia Paladino: la compagna di Conte e le operazioni sospette segnalate da Bankitalia

Antonio Massari racconta oggi sul Fatto Quotidiano che la Guardia di Finanza sta vagliando due operazioni, segnalate dall’Antiriciclaggio di Bankitalia, che riguardano anche Olivia Paladino, compagna del premier Giuseppe Conte, in qualità di socia d’una azienda di famiglia, la Agricola Andromeda srl. Della vicenda ha parlato ieri La Verità di Maurizio Belpietro:

La proposta di estinguere il debito da circa 500mila euro con 330mila euro da versare a rate viene bocciata nell’aprile 2017: la società di riscossione ne chiede infatti 27mila in più.

Le due operazioni sospette riguardano il rimborso per un vecchio finanziamento, contratto dalla Agricola Andromeda, nel 1994, con la banca popolare della Marsica, per 1miliardo dilire. Dal 2016 la Andromeda Agricola –i suoi soci sono Olivia, sua sorella Cristina, suo fratello John Rolf Shawn Shadow –cerca di rateizzare il suo debito che, nel frattempo,è prima passato al Monte dei Paschi di Siena e poi alla società di cartolarizzazione Sestino Securitisation srl.

La Andromeda Agricola versa due rate e poi, nel 2019, quando Conte è premier da tempo, avanza una proposta migliorativa, offrendosi di pagare 145mila euro, ancor meno dei 330 mila per i quali aveva già ricevuto un rifiuto. E questa volta l’intermediario accetta. Ed è proprio questo il passaggio finito sotto osservazione. Le segnalazioni per operazioni sospette legate al 2016 e 2017 sono già state ritenute dalla Gdf non suscettibili di integrare reati.Sulla transazione al ribasso del 2019 la Gdf deve ancora esprimersi.

Il punto è che la Andromeda Agricola srl, posta a garanzia del debito, risulta inattiva: come mai viene accettata in garanzia? E ancora: se il pagamento del debito non arriva dalla Andromeda Agricola srl, con quali soldi sono state pagate le rate previste dall’accordo?