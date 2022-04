Olena Kushnir, medica della Guardia Nazionale uccisa nel giorno di Pasqua a Mariupol | VIDEO

Aveva perso suo marito nei primi giorni dell’invasione della Russia, ma questo non aveva intaccato la sua forza e la sua perseveranza di rimanere lì, a Mariupol, per difendere la sua città. Poi, solo pochi giorni fa, era riuscita a mettere in salvo suo figlio facendolo evacuare da quella cittadina nel Sud-Est dell’Ucraina diventata uno dei teatri degli orrori di questa guerra. Ma lei è sempre rimasta lì, su quel fronte tra i palazzi distrutti, gli ospedali devastati e quelle poche strutture rimaste in piedi dopo gli attacchi missilistici. Fino al giorno di Pasqua, quando Olena Kushnir è morta sotto i colpi dell’esercito russo.

La storia di Olena Kushnir è il simbolo di questa guerra. Lei, medica della Guardia Nazionale Ucraina, aveva già patito sulla sua pelle tutti gli orrori di questa invasione e di questa guerra. Il marito era morto durante una delle prime offensive militari russe nel Sud-Est dell’Ucraina. E, nonostante il dolore per quella perdita, lei non è mai indietreggiata. Nel mese di marzo aveva registrato e pubblicato un video da uno dei bunker improvvisati nella città di Mariupol.

Olena Kushnir, a doctor, died in Mariupol.

In early March, she recorded a video asking the world not to make films and write books about this heroic struggle in the future, but better to help civilians to survive today.

She did not receive help from the world.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/rR3MTQDKri

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 17, 2022