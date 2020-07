I dati del bollettino della Regione Lombardia sull’andamento del coronavirus oggi 20 luglio: nelle ultime 24 ore si registrano 56 nuovi casi, di cui 12 a seguito di test sierologici e 11 ‘debolmente positivi’. I morti sono arrivati a quota 8, portando il totale complessivo a 16.796.

Lombardia: i dati sul Coronavirus di oggi nel bollettino del 20 luglio

I guariti/dimessi hanno raggiunto un numero totale di 71.611 (+147). I tamponi effettuati sono stati 4288, mentre scendono di una unità i ricoverati in terapia intensiva (adesso sono 21) e crescono di tre unità i ricoverati non in terapia intensiva (che arrivano a quota 151. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, ci sono 11 nuovi positivi a Milano di cui 9 in città e 22 a Bergamo.

Per quanto riguarda le altre province, ci sono cinque nuovi positivi a Brescia, quattro a Monza e due a Como e Cremona. A Lecco e Varese i positivi incrementano di una unità mentre non ci sono casi segnalati a Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio. Nelle altre regioni non si ferma la ripresa dei contagi da Coronavirus in Veneto, dove si registrano altri 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.649 dall’inizio dell’epidemia. Nessun nuovo decesso: il numero delle vittime è fermo a 2.050 (tra ospedali e case di riposo). Con i nuovi focolai sale conseguentemente il numero dei soggetti posti in isolamento domiciliare (+100), che ora tocca quota 1.694. Molti dei nuovi positivi (26) fanno riferimento alla provincia di Padova. Leggero incremento (+2) nei pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti, 132, mentre è stabile, 7, quello dei ricoverati nelle terapie intensive.