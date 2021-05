Il caso di Aurora Leone dei The Jackal sta mettendo sottosopra quella che fino a ieri era una manifestazione amata da tutti: la Partita del Cuore. Ora Andro dei Negramaro minaccia di non partecipare se non arriveranno delle scuse

Il caso di Aurora Leone dei The Jackal sta mettendo sottosopra quella che fino a ieri era una manifestazione amata da tutti: la Partita del Cuore. Ora Andro dei Negramaro minaccia di non partecipare senon arriveranno delle scuse

“O vi scusate o non partecipo alla Partita del Cuore”: la presa di posizione di Andro dei Negramaro

Andrea Mariano, detto Andro, il tastierista e programmatore dei Negramaro, minaccia di lasciare anche lui la Partita del Cuore se non verranno rivolte “le doverose scuse” ad Aurora Leone dei The Jackal, che ha denunciato il comportamento sessista di alcuni componenti dell’organizzazione. “Spero vivamente – ha scritto su Mariano, alla sua prima convocazione nella Nazionale Cantanti, su Instagram – che chi ha commesso questo grave errore sia pronto a prendersene la responsabilità e a fare le doverose scuse. Se ciò non dovesse accadere non mi sento nella condizione di partecipare all’incontro”, fissato per questa sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Mariano (ANDRO) (@andro_id_)

“Come tanti altri artisti, non ho assistito ai fatti accaduti per poter dare un giudizio univoco ma sono stato testimone della rabbia di Ciro e delle lacrime di Aurora, che ancora non mi permettono di dormire”, ha scritto stanotte il musicista su Instagram. Oltre a Andro anche Alessandra Amoroso ha parlato del caso di Aurora Leone: “Sono davvero amareggiata e incredula per quello che è successo ad Aurora Leone dei The Jackal. Non è più tempo di parole, servono i fatti. Il rispetto della donne e la parità di genere passa dalle azioni quotidiane, passa anche da una partita di calcio! Mi dispiace che un evento benefico così bello e dedicato a cause tanto importante possa essere sporcato in questo modo”, ha scritto sulle sue storie Instagram la cantante che lo scorso settembre aveva partecipato all’edizione speciale della Partita del Cuore condotta da Carlo Conti, giocando con la Nazionale Cantanti.