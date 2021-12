È morta la 92enne narcotizzata e rapinata in casa insieme alla sorella a Roma Nord

Picchiata, narcotizzata e poi rapinata in casa insieme alla sorella nel loro appartamento di Fidene, a nord di Roma. È morta così Maria P., donna di novantadue anni ricoverata al Sant’Andrea e poi trasferita al Pertini. Sua sorella, di 89 anni, è ancora in ospedale. Per le condizioni in cui è, in codice giallo, gli inquirenti non hanno ancora avuto modo di parlarle e raccontarle il tragico epilogo della vicenda. Entrambe sono state trovate ferite e in stato confusionale ieri pomeriggio, 15 dicembre, intorno alle tre di pomeriggio.

La rapina in casa delle due sorelle novantenni

I vigili del fuoco, allertati dalla figlia di una delle due sorelle che non riusciva a mettersi in contatto con la madre, hanno trovato la più giovane delle due che vagava nell’abitazione, mentre l’altra era riversa a terra con una ferita alla testa. I familiari avevano anche provato a bussare con forza alla porta di ingresso ma non avevano ricevuto risposta, e avevano creduto a un malore. Non è chiaro per quanto tempo le due siano rimaste senza soccorso: forse la rapina era avvenuta 48 ore prima dell’intervento dei soccorsi. Sulla porta non sono stati trovati segni di scassi, e le finestre erano tutte chiuse dall’interno, ma nonostante ciò la casa era completamente a soqquadro: cassetti rovesciati, materassi lanciati a terra. Sul pavimento c’erano tracce ematiche ormai secche, risalenti alla caduta di una delle due anziane.

Le indagini degli inquirenti

Si cercano testimoni, si ascoltano i vicini e si scandagliano le immagini delle telecamere di sorveglianza – di cui però il condominio dove abitava l’anziana non è provvisto – per capire cosa sia accaduto: è possibile che qualcuno avesse seguito le due anziane, oppure che sia riuscito ad entrare spacciandosi per un operatore tecnico, del gas o dell’acqua. La scientifica ha passato al setaccio l’abitazione in cerca di tracce. Sul caso indagano gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara e gli investigatori della squadra mobile.