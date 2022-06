Il corpo di Norma Megardi, 74 anni insegnante in pensione, era stato ritrovato carbonizzato nella sua auto lunedì a in zona cascina San Pio, nel paese di Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria. Nelle ultime ore è stato fermato un uomo per la sua morte, che ha confessato il suo omicidio.

Norma Megardi, l’uomo fermato ha confessato l’omicidio della prof carbonizzata in auto

I carabinieri del comando provinciale di Alessandria spiegano che è accusato di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Sempre secondo la nota diffusa dalle forze dell’ordine l’uomo durante l’interrogatorio “ha rilasciato dichiarazioni confessorie e agevolato il sequestro di ulteriori reperti”. Non è ancora chiaro quale sia il movente dell’omicidio sebbene, come spiega l’edizione torinese di Repubblica, le indagini dei carabinieri si erano poi estese all’attività di affitto di terreni che la donna, proprietaria di alcuni appezzamenti, gestiva in prima persona. Poi poche ore fa i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Alessandria hanno eseguito il fermo disposto dalla Procura del presunto responsabile dell’omicidio di Norma Megardi che poi ha confessato. Si tratta di un uomo della zona, condotto in carcere, nella casa circondariale Cantiello e Gaeta verso le 2.30. La pensionata, residente a Sale era scomparsa nel pomeriggio di lunedì e la sua auto, contenente resti umani, era stata rinvenuta bruciata nello stesso giorno, durante le operazioni di spegnimento di un incendio, in zona cascina San Pio, nel paese di Isola Sant’Antonio.