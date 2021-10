A Trieste è stato eletto il consigliere No Vax arrestato per aver colpito due carabinieri

L’arresto (prima della messa in libertà) solo qualche giorno fa. Poi le elezioni e quel risultato oltre le aspettative. I no vax “sfondano” a Trieste riuscendo a conquistare un posto (solo uno) al Consiglio Comunale. Quella poltrona sarà occupata da Ugo Rossi, candidato con il Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità), che ha ottenuto 3.702 voti che equivalgono al 4,46% dei consensi. Anche se nel recente passato è finito sulle pagine di cronaca non per le sue idee politiche. Anzi, non solo.

No Vax Trieste, arriva in consiglio Comunale il candidato Ugo Rossi

“Mi dispiace per la poca affluenza al voto – ha detto Ugo Rossi poco dopo l’uscita dei primi risultati. Faccio da 12 anni politica dal basso, quindi indipendentemente che abbia la poltrona o meno in Consiglio comunale porterò comunque avanti le mie idee e i miei valori. Lì potremo incidere di più. Ballottaggio? Non prendo posizione, per me non c’è differenza tra centrodestra e centrosinistra, entrambi hanno portato avanti politiche neoliberiste”. All’inizio il suo Movimento 3V aveva raggiunto quota 5%, poi con il passare dello spoglio la “quota” si è leggermente abbassata. Un numero che gli consente, comunque, di ottenere un seggio nel Consiglio Comunale triestino, piazzandosi anche davanti alla candidata del MoVimento 5 Stelle Alessandra Richetti.

Eppure solo qualche giorno fa il candidato no Vax Trieste è stato protagonista di un fatto di cronaca avvenuto davanti a un ufficio postale. Dopo aver avuto un diverbio con le persone che indossavano la “museruola” (nel suo gergo che, a questo punto, non è solo no vax), si è reso protagonista di uno scontro anche con le forze dell’ordine. Una discussione sfociata in rissa, con Ugo Rossi che – dopo aver colpito e ferito due carabinieri – è stato fermato e condotto in caserma. Contro di lui sono scattate diverse accuse: oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Ma ora siederà nel Consiglio Comunale di Trieste.

(foto: da Facebook)