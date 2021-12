L’incredibile storia della donna morta pur di non confessare di aver mentito sul vaccino

Andava dicendo a chiunque che si era vaccinata, anche se non era vero. Lo ha fatto fino alla morte, arrivata a causa del Covid nell’Ospedale di Garches, alle porte di Parigi, in Francia. Protagonista della vicenda una donna 57 anni, che era arrivata a mentire perfino ai medici, fino all’esito fatale. Aveva ottenuto un certificato di doppia vaccinazione in maniera fraudolenta da un medico, probabilmente no-vax, e quindi disponeva anche del Green Pass. “Se avessimo saputo che la paziente non era vaccinata – ha spiegato – avremmo cambiato subito le cure. Vista la sua età e la gravità delle sue condizioni avremmo potuto somministrarle gli anticorpi monoclonali”. La sua testardaggine le è costata la vita, oltre alla sua convinzione di potercela fare senza vaccino. La paziente non aveva problemi di salute – riporta eunews – e aveva pregato il marito di non informare nessuno del fatto che non avesse ricevuto alcuna dose, temendo procedimenti legali. Successivamente l’uomo ha ammesso ai media francesi di aver acquistato il falso documento per 200 euro. Una situazione che le si è rivoltata inesorabilmente contro, nel modo peggiore possibile.

Un infettivologo dell’Ospedale di Garches, Benjamin Davido, ha dichiarato: “Quando qualcuno si presenta in ospedale o al Pronto Soccorso deve sempre essere sincero e onesto. Ci deve essere un rapporto trasparente tra medico e paziente. Non siamo qui per giudicare ma per prenderci cura di tutte le persone anche quelle non vaccinate”. Il suo ingresso in terapia intensiva, avvenuto all’inizio di dicembre, aveva sorpreso i medici, trovartisi di fronte a una paziente giovane e vaccinata, senza fattori di comorbidità, affetta da una forma severa dell’infezione. L’assicurazione sanitaria della Francia ha scovato oltre 36.000 falsi green pass venduti a cifre esorbitanti su Internet o da medici senza scrupoli. Le autorità hanno avviato 400 indagini sulle reti che forniscono falsi certificati, e i trasgressori rischiano una pena detentiva oltre a una multa molto salata.