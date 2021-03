“Vaffan… medico!”: gli insulti dei no vax in piazza a Desenzano del Garda | VIDEO

L’Italia chiude e i no vax scendono in piazza a Desenzano del Garda: senza mascherine e insultando i medici. Nel video qui sotto si sente proprio uno dei manifestanti che hanno partecipato domenica 14 marzo all’iniziativa rivolgersi dicendo “Vaffan… medico!”:

“Ieri nella nostra città , Desenzano, già pesantemente ferita da morti e contagi, i NEGAZIONISTI NO VAX e NO MASK hanno avuto il coraggio di organizzare una manifestazione in piazza, SENZA MASCHERINE e DISTANZIAMENTO, negando l’epidemia e la necessità di vaccinarsi… OFFENDENDO MEDICI E INFERMIERI E PRENDENDOLI A MALE PAROLE!!!!!

Proprio mentre la nostra zona è travolta dalla TERZA ONDATA!!! Noi crediamo che questo sia una VERGOGNA!!!!!!!!!

Voi che ne pensate??”, scrive chi ha pubblicato il filmato.

Come è possibile? Il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno, è intervenuto su Facebook per chiarire che non era una manifestazione autorizzata e ha spiegato che sono in corso diverse segnalazioni per i partecipanti:

Mi trovo costretto ad intervenire in merito ad un post pubblicato oggi inerente una manifestazione di protesta avvenuta in piazza

Premesso che il Comune non ha autorizzato alcuna manifestazione in quanto non è di sua competenza

Secondo il TULPS va data comunicazione alla questura e non richiesta autorizzazione. Questo dice la legge

Poi chi non rispetta le regole viene sanzionato

Comprendo l’amarezza dell’amico Stefano Brognoli autore del post e ritengo censurabile il comportamento dei manifestanti, se come descritto nel post.

Vi posso garantire che, da notizie avute dal commissariato, sono già in atto da parte dello stesso segnalazioni e procedure per sanzionare chi non ha rispettato le norma

Chi ha pubblicato i post dicendo che l’amministrazione ha autorizzato e che la stessa è no vax si assume le sue responsabilità e si giudica da solo

In tanti però non si capacitano di come le persone possano essere rimaste quattro ore assembrate senza mascherina senza che venissero sgomberate: “La cosa che non capisco è: una manifestazione non autorizzata, persone senza mascherina, tre auto della polizia che erano lì a guardare e non hanno fatto nulla.. ?!? la manifestazione è durata 4 ore in cui le persone erano senza mascherina e non sono state fatte sloggiare… mi dispiace ma non capisco…”