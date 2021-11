La meravigliosa scena dei no pass che chiamano il 112 perché la polizia li sta bloccando | VIDEO

Pronto, Polizia? C’è la Polizia che mi sta bloccando. Di storie incredibili dalle varie piazze delle manifestazioni “No Green Pass” in giro per l’Italia ne abbiamo viste tante, ma quella che arriva da Milano è accompagnata da un mix di sensazioni che vanno dalla meraviglia a un senso di disagio quasi commovente. Una dirigente della Polizia di Stato, accompagnata da alcuni militari della Guardia di Finanza, spiega i motivi del blocco – dopo un lungo pomeriggio di corteo per le strade del centro del capoluogo lombardo – della manifestazione e, per questo motivo, uno dei no Green Pass chiama il 112 per protestare.

No Green Pass chiama 112 perché la Polizia sta bloccando la manifestazione

Il corteo si era sciolto all’altezza di Porta Romana. Si trattava di circa 4mila persone che, poi, hanno ripreso la strada verso le proprie abitazioni. Non tutti, però: una parte, circa 700 manifestanti, hanno proseguito il loro cammino seguendo il percorso indicato dalla Questura, ma altre persone hanno deciso di spostarsi lungo la Darsena, con l’obiettivo di paralizzare il traffico in quel quadrante – sempre molto trafficato – della città meneghina. Ed è lì che è avvenuta la paradossale scena immortalata dalla telecamere di Local Team.

Uno dei manifestanti, infatti, prende il suo telefono e digita un numero: è il 112. In pratica – fingendo anche di sentirsi male, evento smentito dalle stesse immagini – il giovane ha chiamato la Polizia per dire che la Polizia lo sta bloccando. Infatti al numero unico per l’emergenza risponde un operatore specializzato che, in base alla richiesta, farà intervenire l’autorità che ritiene più appropriata: i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco oppure il soccorso sanitario. E in questo caso sembra abbastanza ovvio quale lo è. Dice che vuole essere liberato, ma dall’altra parte della cornetta non arriverà mai un “soccorso”. Una situazione paradossale che prosegue con lo stesso “No Green Pass” che non demorde e prova a richiamare una seconda e una terza volta. Una scena di ordinaria follia, con tanto di protesta per il mancato intervento della Polizia. Scena da un’Italia di cospirazioni e bieca follia.

(foto e video: da canale Youtube Local Team)