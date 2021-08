Nicoletta Orsomando, morta a 92 anni la storica “signorina buonasera” della Rai

Si è spenta a Roma all’età di 92 anni dopo una breve malattia Nicoletta Orsomando, storica “signorina buonasera” della Rai negli anni ’50. Per anni ha rappresentato un modo di fare tv che ormai non esiste più

“Signore e signori, buonasera”, disse la sua prima volta davanti alle telecamere nel 1953, annunciando un documentario del National Geographic. Quella sua frase divenne un vero e proprio marchio di fabbrica. È morta questa mattina a Roma a 92 anni la storica annunciatrice Rai Nicoletta Orsomando, la più famosa delle “signorine buonasera”. A renderlo noto è stata la sua famiglia.

Era nata a Casapulla (Caserta) l’11 gennaio del 1929. Arrivò alle selezioni per la nascente televisione italiana nel 1953, dopo un tentativo a vuoto di sfondare nella radio. Per 40 anni è entrata con gentilezza e delicatezza nelle case degli italiani attraverso lo schermo, impersonando un modo di fare tv che oggi non c’è più. Nelle interviste che ha concesso negli ultimi anni ha sempre raccontato di una televisione cresciuta con lei, di cui rimpiangeva la trasmissione dei concerti, delle opere liriche e soprattutto delle commedie teatrali.

All’inizio della sua carriera l’esperienza alla conduzione: La tv dei ragazzi, Cineselezione, L’amico degli animali firmato da Angelo Lombardi. Nel 1957 ha condotto il Festival di Sanremo accanto a Marisa Allasio, Fiorella Mari e Nunzio Filogamo. La sua carriera da annunciatrice è durata quarant’anni, e si è conclusa il 20 novembre 1993, data del suo ritiro ufficiale. Poi il passaggio alle trasmissioni politiche, fino all’inaugurazione – nel 1968 – del notiziario parlamentare “Oggi al Parlamento” insieme a Jader Jacobelli.

Nel 1999 il suo grande ritorno in televisione per partecipare a Su e giù, il programma di intrattenimento condotto da Gaia De Laurentiis su Raidue. Nel 2008 ha partecipato su Raiuno a “Tutti pazzi per la tele” presentato da Antonella Clerici e – nei primi mesi del 2011 – è stata presente sullo schermo al fianco di Lorella Cuccarini a Domenica In. La sua ultima apparizione a giugno di quell’anno, quando Nicoletta Orsomando partecipò a “Hotel Patria”, il programma di Mario Calabresi in onda su Rai 3, durante il quale lesse alcune lettere scritte da persone comuni e personaggi famosi.