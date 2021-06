Nicola Tanturli: ecco il momento in cui viene trovato e portato in salvo | VIDEO

Era scomparso nel Mugello da trenta ore Nicola Tanturli. E, a ritrovarlo, dopo un giorno e due notti di ricerche effettuate in tutti i modi, poco dopo le 9 del mattino, è stato Giuseppe di Tommaso, un inviato della Vita in Diretta. Che, nel pomeriggio in trasmissione ha raccontato come sono andati i fatti.

Ha raccontato tutto su Rai Uno:

Erano passate da poco le 9, ho chiesto alla troupe di essere laicato da solo. Ho fatto gli ultimi due chilometri per cercare di immedesimarmi con quel bambino, e ho pensato: che percorso avrà potuto fare? Dove sarà questo bambino? Come è possibile che si sia allontanato così tanto? E dopo due minuti ho sentito un lamento e ho iniziato a chiamare. Ho sentito una parola, che proveniva da 40 metri sotto, da una scarpata: ho sentito mamma. Ho sentito il rumore di un’auto, sono risalito su, ed erano i carabinieri.Quando ho visto il bambino è stata un’emozione davvero forte, ho voluto subito chiamare qualcuno. E casualmente è passata un’auto ed erano i carabinieri. In una situazione come quella che ho vissuto è difficile raccontare con distacco. Ti trovi davanti a qualcosa di straordinario. Ritrovare il bambino e poterlo restituire all’affetto della mamma è qualcosa di difficile da raccontare.

Ha poi parlato anche il luogotenente Danilo Ceccarelli, che è il carabiniere che è stato fermato dal giornalista e che fisicamente ha preso Nicola Tanturli: