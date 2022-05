Gratteri ammette di aver paura di un attentato: “Vado avanti, non ha senso vivere da vigliacco” | VIDEO

Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, in chiusura di puntata a Otto e Mezzo risponde a una domanda di Lilli Gruber sulla quale aveva glissato l’ultima volta che si era presentato in studio. “Le avevo chiesto se ha paura e non mi aveva risposto. Se glielo richiedo?”, dice la giornalista. “Sì ho paura, però cerco di addomesticarla e cerco di ragionare con la morte”, la risposta di Gratteri.

Gratteri ammette di aver paura di un attentato: “Vado avanti, non ha senso vivere da vigliacco”

“E come ragiona con la morte?”, lo incalza Gruber. “Ci parlo mentre guido, mentre sono in macchina, cerco di addomesticarla, di razionalizzare il pericolo”, spiega Gratteri, precisando: “Finora ci sono riuscito e vado avanti perché non c’è alternativa. Se mi fermo mi sento un vigliacco, e non ha senso per me vivere da vigliacco”. A inizio mese il Fatto Quotidiano aveva svelato un piano della ‘ndrangheta di assassinare il procuratore. La notizia di un progetto di attentato, confermata poi anche da altre fonti, ha portato al rafforzamento della scorta. “Sulla vicenda – si leggeva sul giornale diretto da Marco Travaglio – è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Salerno, competente sulle inchieste in cui sono parti offese i magistrati del distretto di Catanzaro”. Dopo aver appreso la notizia, il Copasir aveva fatto scattare l’acquisizione di ulteriori informazioni. A quanto si apprende, si tratta delle normali procedure informative che, come già avvenuto in altre occasioni, il Comitato adotta di fronte a notizie che hanno una rilevanza nell’ambito della sicurezza nazionale e dell’Intelligence.

