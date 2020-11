Natale (solo) con i tuoi: cenone solo con parenti stretti

Ci sarà un provvedimento del governo per quanto riguarda i comportamenti da tenere durante le feste natalizie. In particolare Sandra Zampa annuncia che il tradizionale cenone di Natale quest’anno si dovrà svolgere in versione ristretta

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa spiega in un’intervista alla Stampa che ci sarà un provvedimento del governo per quanto riguarda i comportamenti da tenere durante le feste natalizie. In particolare la Zampa annuncia che il tradizionale cenone di Natale quest’anno si dovrà svolgere in versione ristretta. Potranno partecipare solo i parenti stretti come fratelli e sorelle: