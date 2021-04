“Beccato a rubare in una casa”: un uomo viene picchiato selvaggiamente in strada | VIDEO

Scene di violenza e follia tra i vicoli di Napoli, con l’obiettivo di farsi giustizia da soli. Il video pubblicato dal sito di informazione Il Meridiano News mostra quanto accaduto nella città partenopea la scorsa notte. secondo quanto riportato dai testimoni, un ragazzo era stato pizzicato mentre si era intrufolato in un appartamento per compiere un furto. Il suo tentativo di fuga si è fermato davanti a un gruppo di persone che lo ha rincorso, raggiunto e ha dato vita al pestaggio. All’arrivo delle forze dell’ordine, il giovane è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli per tutte le cure del caso.

Napoli, uomo picchiato selvaggiamente dopo esser stato beccato a rubare in una casa

L immagini mostrano la rabbia della folla, scaricata a suon di calci, schiaffi e pugni contro il giovane accusato di aver tentato un furto in un appartamento. Secondo le testimonianze dei presenti, in quella zona c’erano state diverse intrusioni in casa nelle ultime settimane e la situazione di tensione era ben tangibile tra i cittadini. Alcuni di loro, alla vista del presunto ladro, sono scesi in strada e lo hanno rincorso fino a bloccarlo. Una volta circondato hanno dato il via al pestaggio che si è concluso solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine che, con fatica, hanno sedato la rissa.

Il giovane, per via delle ferite provocate dai numerosi colpi ricevuti in varie parti del corpo, è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato medicato. Gli agenti, dopo aver ascoltato i racconti e le ricostruzioni degli abitanti e dei testimoni oculari, dovranno accertare la veridicità delle accuse mosse dai giovani. Sta di fatto che la soluzione da “gang” e da “giustizia fai da te” non è certamente l’ideale per affrontare problematiche come la piccola criminalità locale. Il che non giustifica l’eventuale reato commesso, ma vuol dire assicurare un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine preposte.

(Foto e video: da pagina Facebook Il Meridiano News)