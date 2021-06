Nanni Moretti che canta Mahmood è già il video dell’anno

Davanti all’armadio mentre sceglie il vestito, poi dinnanzi allo specchio del bagno mentre finisce di prepararsi. Il tutto col sottofondo della note di “Soldi”, il brano di Mahmood che vinse il Festival di Sanremo nel 2019. Il video di Nanni Moretti è diventato virale sui social nel giro di poche ore. Non tanto per le modalità, ma per il protagonista indiscusso che ruba la scena a tutte le altre attrici con un cammeo inaspettato.

Nanni Moretti canta “Soldi” di Mahmood e il video diventa virale

E quel personaggio è proprio il regista di Brunico che, cantando e battendo le mani, si è unito alle attrici del suo ultimo film – “Tre Piani” – che oggi dovrebbe ricevere la conferma della sua presentazione ufficiale nel salotto buono del cinema europeo: il prossimo Festival di Cannes. In quel video, oltre a Nanni Moretti, compaiono anche le attrici protagoniste della pellicola tratta dal romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo: da Margherita Buy ad Alba Rohrwacher passando per Elena Lietti e Denise Tantucci.

Il preludio all’annuncio della presentazione al prossimo Festival del Cinema di Cannes (che si terrà dal 6 al 17 luglio) sembra arrivare con quell’indizio social che accompagna la condivisione del video virale sulle note del brano di Mahmood: “La sera della prima”. Poi altri dettagli che fanno ben sperare: tutti i protagonisti, infatti, si preparano indossando abiti da grande occasione. Una sera di gara che, per prossimità temporale, non può che essere l’evento francese che celebra il cinema internazionale. Sta di fatto che quel filmato è piaciuto moltissimo.

E, intanto, Nanni Moretti salva il 2021. pic.twitter.com/woKm0jFs4V — Rob Gallaurese (@RobGallaurese) June 3, 2021

L’iconicità di Nanni Moretti che canta Soldi e fa il clap 🥰#mahmood pic.twitter.com/RzFKQwU8Ti — Clara (@MariaclaraPra) June 3, 2021