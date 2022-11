Elon Musk ha detto che non vede l'ora di incontrare Matteo Salvini

In un tweet di Tesmanian.com, il sito Web di notizie riguardanti Elon Musk e le sue aziende, come SpaceX o Tesla, si legge che Elon Musk è stato invitato a investire in Italia da Matteo Salvini, che lo ha definito un «genio innovatore». Questa notizia fa riferimento alle parole pronunciate dal Ministro delle infrastrutture qualche giorno fa durante una conferenza a Roma. Musk non ha risposto direttamente a Salvini, ma in un tweet di risposta a quello di Tesmanian.com ha detto che è molto gentile da parte sua dire queste cose e che non vede l’ora di incontrarlo.

Kind of him to say. I look forward to meeting. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Salvini ha risposto che per lui sarebbe «un piacere e un onore» incontrare l’imprenditore statunitense e che per lui le porte del suo ministero sono sempre aperte.

It would be a pleasure and an honor 🇮🇹

For you the doors of my ministry are always open. https://t.co/LYZSU6iXjK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2022

I precedenti dell’ammirazione di Salvini per Musk

Pochi giorni fa, durante un convegno a Roma, Salvini ha definito Musk «uno dei principali geni innovativi» e ha detto che gli piacerebbe se Musk decidesse di lavorare di più con l’Italia o di investire in Italia. In quanto Ministro delle infrastrutture, Salvini ha detto che vorrebbe creare «un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l’innovazione» e all’interno di questo contesto si inserisce appunto l’invito rivolto a Musk. Salvini aveva dimostrato di apprezzare Musk già quando quest’ultimo aveva finalizzato l’acquisto di Twitter. Per quell’occasione, Salvini aveva scritto in un tweet che l’acquisizione del social network da parte dell’imprenditore era una «buona notizia per la rete, per la Democrazia e la libertà».