Musetti trionfa ad Amburgo: battuto Alcaraz in finale | VIDEO

Dopo la sconfitta di Berrettini in finale al torneo Atp 250 di Gstaad contro Casper Ruud, Lorenzo Musetti risolleva l’orgoglio italiano e vince il suo primo Atp 500 di Amburgo, battendo Carlos Alcaraz.

What a match and what a moment for Lorenzo Musetti!

On his sixth championship point, the 20-year-old Italian is an ATP title winner 🏆#HamburgOpen pic.twitter.com/c3CJ9iTNE6

— Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2022