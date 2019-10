Le mucche sull’autostrada A2 tra Mileto e Rosarno

Incidente sfiorato sulla A2 Salerno-Reggio Calabria quando un gruppo di mucche incustodite ha invaso la carreggiata in direzione sud nel tratto tra Mileto e Rosarno al confine tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Le mucche sull’autostra A2 tra Mileto e Rosarno

In tanti, tra automobilisti, motociclisti e conducenti di mezzi pesanti in transito, sono stati costretti a pericolosi slalom rischiando l’impatto con gli animali. Appena scattato l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada che sono riusciti a far tornare le mucche nei campi che costeggiano l’autostrada. Indagini sono in corso per stabilire le responsabilità sulla mancata custodia delle mucche.

Nella mattinata di oggi diversi automobilisti e motociclisti in transito sul tratto autostradale Mileto-Rosarno dell’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Sud sono stati costretti allo slalom, rischiando anche incidenti, a causa della presenza di mucche sulla carreggiata. Non si tratta di una novità per il territorio vibonese dove più volte, soprattutto sulle strade provinciali, gli animali vengono lasciati liberi di vagare secondo quanto segnalato dagli stessi automobilisti.

