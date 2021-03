Grillo “nomina” Conte alla guida del Movimento 2050

La presenza di Giuseppe Conte al vertice del MoVimento, tenutosi a Roma la scorsa settimana, era un chiaro indizio sulla strada che i pentastellati prenderanno per il prossimo futuro. Un futuro che non è limitato ai prossimi mesi, ma ai successivi decenni. A indicare la deadline è stato il garante Beppe Grillo che quest’oggi, con un lungo post pubblicato sul suo Blog, ha parlato di un Movimento 2050. Ovviamente sotto la guida dell’ex Presidente del Consiglio.

Movimento 2050, l’annuncio di Grillo e la guida di Giuseppe Conte

“Un mese fa Giuseppe Conte ha detto ‘per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò’. È un impegno che ha preso pubblicamente e che intende onorare. Gli è stato chiesto di scrivere insieme un progetto per il futuro del Movimento. Non parliamo di un futuro a breve termine ma dell’unico orizzonte che una forza politica moderna deve considerare: il 2050». Nomi e date. Beppe Grillo, come sempre, detta la linea e il suo blog torna a essere grande protagonista dei dibattiti interni ed esterni.

La figura di Giuseppe Conte, dunque, sarà il fulcro centrale attorno a cui ristrutturare il Movimento, lacerato dalle tre diverse esperienze governative che hanno consumato un tessuto che, alle origini, sembrava poter essere molto resistente. Ma l’occhio verso il futuro arriva anche dai numeri. La notizia della leadership nelle mani dell’ex Presidente del Consiglio – ora quasi ufficializzata da Beppe Grillo (occorrerà attendere la decisione sulla consultazione o meno della Piattaforma Rousseau) – ha fatto saltare agli occhi i risultati dei sondaggi. Il M5S – o Movimento 2050, seguendo la linea tracciata dal garante – sembra poter recuperare diversi punti, arrivando a tallonare anche la Lega.

La citazione papale

E il 2021 è solo l’inizio, perché la Transizione Ecologica – fortemente sostenuta da Grillo – andrà di pari passo con la vita dei pentastellati. Con una data, molto profonda, segnata in rosso sul calendario: “Il Movimento è il primo protagonista politico a lanciare la parola d’ordine 2050. Non chiediamo di meglio che diventi la parola d’ordine di tutti: governo, partiti, aziende, cittadine e cittadini. Perché davvero, nessuno si salverà da solo, come dice Papa Francesco. Il mondo di dopo sarà diverso dal mondo di prima. E il Movimento 5 stelle lavora perché sia un mondo migliore”.