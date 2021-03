I sondaggi politici di SWG per Tgla7 rivelano quale sarebbe l’effetto che avrebbe Conte come leader del Movimento 5 Stelle se si andasse a votare oggi. Si tratterebbe di un terremoto che smuoverebbe gli equilibri finora praticamente immutati tra i vari partiti.

Sondaggi politici: effetto Conte, il M5S affianca la Lega (a spese del PD)

Con Conte a capo del Movimento i pentastellati risalirebbero di un 6,2% rispetto agli attuali consensi, arrivando a un passo dalla Lega di Matteo Salvini: 22% il M5S, 22,3% il Carroccio. Tutti le forze politiche cederebbero qualcosa, compreso il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ma sarebbe il Partito Democratico a subire una vera e propria emorragia di consensi con una perdita netta di 4,3 punti percentuali che lo farebbe scendere al quarto posto, dopo FdI. Chiaramente non è detto che l’effetto Conte duri fino alle prossime elezioni, che del resto non sono neanche all’orizzonte. Ma è un segnale importante per i futuri equilibri politici, anche per quanto riguarda l’azione del governo Draghi.

Se invece la situazione non cambiasse rispetto a sette giorni fa tutti i partiti di maggioranza secondo i sondaggi SWG crescerebbero, tranne Forza Italia che perderebbe oltre mezzo punto percentuale: la Lega dello 0,3%, il Partito Democratico dello 0,2, e il Movimento 5 Stelle dello 0,4. Fratelli d’Italia, dopo la crescita dopata dalla scelta di rimanere all’opposizione subirebbe un assestamento in negativo con un calo dello 0,5%.

Settimana positiva anche per Italia Viva che cresce dello 0,2 mentre Azione di Carlo Calenda non si muove rispetto alle rilevazioni della settimana passata.

L’effetto Conte viene sottolineato anche da altri sondaggisti. Ad esempio Alessandra Ghisleri, come scrive oggi il Fatto, reputava già da qualche settimana che l’ex presidente del Consiglio potesse attrarre elettori dal centrosinistra: