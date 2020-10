La movida senza mascherine a Ponte Milvio

Nel Lazio è obbligatoria già da sabato la mascherina e presto lo sarà in tutta Italia. Il provvedimento, documenta Selvaggia Lucarelli con alcuni video, non viene rispettato nonostante il richiamo della volante

Nel Lazio è obbligatoria già da sabato la mascherina e presto lo sarà in tutta Italia. Il provvedimento, documenta Selvaggia Lucarelli con alcuni video, non viene rispettato nonostante il richiamo della volante: “È passata una volante triste che con l’altoparlante diceva di metterle ma tutti la ignoravano bellamente. Ho assistito a scene surreali dentro a un ristorante, con ragazzi che giravano indisturbati senza mascherine di tavolo in tavolo salutandosi con abbracci e strette di mano, ho assistito a una rissa per strada e a tutto quello che si intuisce nei video”

Il professor Andrea Crisanti oggi ha avanzato alcuni dubbi sull’efficacia dell’obbligo all’aperto proprio perché è inevitabile che i controlli, e le multe, non saranno efficaci. La Lucarelli conclude, riferendosi alla probabile chiusura anticipata dei locali per porre un freno alla movida: “Spiace dirlo ma le chiusure anticipate previste a giorni sono (anche) il risultato di questo menefreghismo generalizzato e di mancati controlli. Sono addolorata per tutti i settori che ci rimetteranno, ma tra negazionisti e semplici teste di cazzo non impariamo davvero niente.