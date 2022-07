Nel Tarantino un giovane che vive in casa con lo zio lo picchiava con un bastone e filmava le violenze: i video delle aggressioni sono diventati virali. Il giovane è stato arrestato per maltrattamenti e sequestro di persona

A Mottola, in provincia di Taranto, un 25enne è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato suo zio 57enne con problemi psichici: lo avrebbe tenuto segregato in casa e picchiato, filmando le violenze e diffondendole online. Proprio osservando uno di questi video gli investigatori sono risaliti all’autore delle sevizie, che spesso utilizzava anche un bastone per aggredire la vittima inerme. Il 25enne era già noto alle forze dell’ordine: i carabinieri si sono recati nell’abitazione nella quale abitava insieme allo zio, al primo piano di una palazzina, e hanno trovato il 57enne in condizioni disumane. Era tenuto sotto chiave, senza neanche una bottiglia d’acqua, e senza la possibilità di andare liberamente in bagno. La camera aveva un balconcino isolato, che quindi gli rendeva impossibile accedere agli altri locali della casa.

Il 25enne che tiene sotto chiave lo zio con problemi psichici, lo picchia e mette i video online

I militari hanno sequestrato il bastone visto nei video e utilizzato per picchiare la vittima, e anche una telecamera che comunicava tramite wifi con il cellulare del 25enne, che così poteva sapere in qualsiasi momento dove si trovasse suo zio e cosa stesse facendo. La vittima è stata portata all’ospedale di Castellaneta per verificare le sue condizioni: sul corpo aveva varie ecchimosi, ma le sue condizioni generale di salute sono state giudicate “discrete”. È stato preso in carico dai servizi sociali. Suo nipote è invece stato condotto in caserma e arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Adesso è rinchiuso nel carcere di Taranto, in attesa del giudizio di convalida da parte del gip del Tribunale che si celebrerà nei prossimi giorni. I filmati con i quali umiliava la sua vittima sono stati condivisi da moltissime persone online al punto da diventare virali. Le forze dell’ordine indagano sui motivi del gesto.