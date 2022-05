Morto a 67 anni Ray Liotta, è stato Henry Hill in “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese

L’attore americano Ray Liotta è morto nella Repubblica Domenicana, dove si trovava per girare un film. Tra i suoi ruoli più famosi l’interpretazione di Henry Hill in “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese

Ray Liotta, il formidabile attore la cui carriera è decollata nel 1990 con ‘Quei bravi ragazzi’ di Martin Scorsese, è morto a 67 anni. A dare per primo la notizia è stato il sito di Deadline, spiegando che l’attore è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film ‘Dangerous Waters’. Liotta lascia una figlia, Karsen. E la fidanzata Jacy Nittolo, che lo aveva seguito sul set ai Caraibi. La coppia era prossima alle nozze. Liotta stava vivendo un momento di grande rinascita. Gli ultimi sui impegni cinematografici includono ‘I molti santi del New Jersey’, ‘Storia di un matrimonio’ – per il quale ha ricevuto un Indie Spirit Award – e ‘No Sudden Move’. Aveva finito di girare ‘Cocaine Bear’, diretto da Elizabeth Banks, e avrebbe dovuto recitare nel film dal titolo provvisorio ‘The Substance’ al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley. Ai più è noto per l’interpretazione del protagonista del film del 1990 diretto da Martin Scorsese: in The Goodfellas (“Quei bravi ragazzi”) era Henry Hill, un italo-irlandese che prova a ritagliarsi uno spazio di prestigio nella mafia americana americana.

Nella dichiarazione del suo addetto stampa si legge: “Ray Liotta è morto mentre si trovava nella Repubblica Dominicana. Ray stava girando un film intitolato ‘Dangerous Waters’ sull’isola ed è morto nel sonno. Non c’è nulla di sospetto sulla morte. La sua fidanzata Jacy Nittolo era con lui mentre stava girando”. La star ha recentemente pubblicizzato il suo nuovo film Cocaine Bear su Instagram, scrivendo: “Cocaine Bear segue uno strano gruppo di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che convergono in una foresta della Georgia dove un predatore apicale di 500 libbre ha ingerito una quantità sbalorditiva di polvere bianca e va su tutte le furie alimentate dalla cocaina in cerca di altri colpi… e sangue”.

