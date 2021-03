Morto il Presidente negazionista della Tanzania. “È Covid”

Le notizie che provengono dalla Tanzania non sono sempre affidabili. Quello che si sa è che il presidente della Tanzania John Magufuli è morto ieri pomeriggio alle 18, all’età di 61 anni. La versione ufficiale è che sia deceduto per un arresto cardiaco, quella però che arriva dal leader dell’opposizione Tundu Lissu è un’altra: intervistato dalla BBC ha riferito che la causa della morte sia il Covid. Virus che il presidente ha sempre negato, non facendo adottare né misure di prevenzione, né misure di contenimento. Il giallo, quindi, per ora rimane. Quello che si a sa è che il presidente Magufuli non appariva in pubblico da ben tre settimane ed era ricoverato in un ospedale della capitale della Tanzania Dar-Es-Salaam. Da oggi e per due settimane in Tanzania sarà lutto nazionale.

John Magafuli, il presidente negazionista che diceva di curare il covid con papaya e preghiere

Magufuli, 61 anni, presidente della Tanzania dal 2015, conosciuto come il “Bulldozer”, per la sua capacità di ottenere sempre ciò che voleva. Anche, e spesso, con la violenza e la repressione dei suoi oppositori (molti dei quali anche tra le associazioni umanitarie). Non ha mai adottato misure di prevenzione, contenimento e cura della pandemia. E anzi, solo pochi mesi fa diceva che grazie alle preghiere il virus aveva abbandonato la Tanzania, dichiarando a giugno il suo Paese “covid free”. Diceva che per curare il virus bastasse una terapia a base di papaya, zenzero, infusi ed erbe. Infusi e preghiere, che avrebbe tenuto lontano il covid dal suo Paese. La sua morte lascia quindi la Tanzania senza alcun piano per affrontare la pandemia, facendo così brancolare il Paese nel buio. che ora dovrà veramente iniziare a fare i conti con il covid. Basti pensare che dall’anno scorso (e quindi dall’inizio della pandemia), la Tanzania ha registrato ufficialmente 509 casi di covid e 21 decessi.