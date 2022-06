Giornalista, scrittore, tennista: Gianni Clerici è morto oggi all’età di 92 anni. Ne ha dato notizia Mario Calabresi sul suo profilo Twitter.

Ci ha lasciato Gianni #Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare tutto. (Un giorno mi portò con lui a Wimbledon e mi insegnò che il vero spettacolo erano i picnic sull’erba con fragole e panna). Buon viaggio Maestro pic.twitter.com/41UXKC8Z65 — Mario Calabresi (@mariocalabresi) June 6, 2022

Gianni Clerici, morto a 92 anni il giornalista ed ex tennista

Considerato da molti il miglior commentatore sportivo italiano, nel 2006 è stato inserito nella International Tennis Hall of Fame, secondo italiano presente dopo Nicola Pietrangeli. Da giocatore nel singolo ha partecipato ai tornei di Wimbledon (1953) e Roland Garros (1954), venendo in entrambi i casi eliminato al primo turno. Ha scritto più di 6.000 articoli sportivi, le sue cronache al fianco di Rino Tommasi gli sono valse una menzione da parte del settimanale americano TIME in un articolo dal titolo “Tennis, Italian Style”. Al Tennis ha dedicato diversi libri, ne ha scritto come giornalista dal 1951 al 1954 per la Gazzetta dello Sport, poi nel 1956 divenne inviato (e poi editorialista) de Il Giorno, col quale ebbe un rapporto di collaborazione fino al 1988. Da quell’anno ha iniziato a collaborare con L’Espresso e la Repubblica.

Da oggi il tennis è molto più povero. Buon viaggio Gianni Clerici. — Alessandro Alciato (@AAlciato) June 6, 2022

(immagine di copertina: screenshot video Rsi Sport – Youtube)