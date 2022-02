Morto a 82 anni don Alberto Vigorelli, Salvini lo querelò per la frase: “O siete cristiani o state con lui”

A 82 anni si è spento nella sua casa di Mariano Comense don Alberto Vigorelli, per oltre trent’anni missionario in Perù e in Africa. Nato il 27 maggio del 1939 a Locate Triulzi, in provincia di Milano, venne ordinato sacerdote nel 1964. Nel 2016 passò alle cronache perché, 76enne, venne querelato per diffamazione dal leader della Lega Matteo Salvini – all’epoca ministro degli Interni – per una frase pronunciata durante un’omelia, “O siete cristiani o siete di Salvini”, lasciando intendere che supportare il leghista non avesse nulla a che vedere con la fede. Vigorelli stava parlando delle polemiche sulla chiusura dei porti ai migranti, citando il Vangelo secondo Matteo: ”Ero straniero e mi avete accolto”. Ad ascoltare il discorso, quel giorno nella chiesa di Santo Stefano, c’era anche l’ex sindaco Alessandro Turati, che su Facebook mostrò poi la sua preoccupazione per parole di questo genere.

“Non ho niente di cui scusarmi, ho predicato il Vangelo e quindi non ho offeso Salvini”, così si difese nell’aula del giudice di pace di Como Salvatore Falcone. La pandemia ha dilatato i tempi del processo, che non è mai arrivato a una conclusione. Salvini gli fece una proposta: “Se chiede scusa e paga 1000 euro ad una associazione di disabili ritiro la querela”. Richiesta che Vigorelli rispedì al mittente. “Per noi c’è la volontà di arrivare a un accordo bonario – la tesi degli avvocati di Salvini – ma vogliamo la formalizzazione delle scuse per quanto dichiarato nella messa”. Oreste Dominioni, legale di Vigorelli, replicò: “La parola scusa non è contemplata. Don Vigorelli ha predicato il Vangelo e per questo non può certo scusarsi. Si è detto che don Alberto odia Salvini ma anche questo non è corretto. La predicazione del Vangelo è ispirata solo dall’amore e non dall’odio”. I funerali di Don Vigorelli si svolgeranno oggi alle 15,30 al Palasanrocco di Mariano, nella palestra dell’oratorio.