L’albero di Natale nazista a Montemurlo con il volto di Hitler

Montemurlo è un piccolo Comune in provincia di Prato. Poco più di 18mila abitanti tra cui, evidentemente, anche alcuni nostalgici di un periodo storico che probabilmente non hanno mai vissuto ma con cui si riempiono la bocca. Ed è lì, davanti al palazzo che ospita il municipio della cittadina toscana, questi benpensanti hanno deciso di addobbare un grande abete con “palline” realizzata con simboli nazisti e con il volto di Adolf Hitler.

Montemurlo, l’albero di Natale nazista con le palline con il volto di Hitler

I furboni non sanno che la zona, essendo prospiciente al palazzo del Comune, è piena di telecamere per la video-sicurezza e il loro gesto è stato immortalato. Ora quelle immagini sono al vaglio degli investigatori che nel giro di poche ore potrebbero individuare i responsabili di questo gesto che non ha nulla a che vedere con lo spirito natalizio. E quelle palline con il volto di Adolf Hitler erano accompagnate da un cuore rosso che va a coprire le mani che, a loro volta, formano un segno del cuore.

“Si tratta di un episodio gravissimo che offende i valori su cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democrazia – ha dichiarato il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai -. Un gesto che oltraggia tutti coloro che sono morti per i valori di libertà e pace e che si sono battuti per regalarci la Costituzione e la libertà. Non si tratta di una bravata, sono profondamente indignato. Utilizzare le immagini di Hitler come decorazioni per l’albero di Natale è un offesa per tutta la nostra comunità, riunita in questo simbolo di gioia e fratellanza per le festività. Sono già scattate le indagini della polizia municipale e a breve arriveremo a i individuare i responsabili”. E quelle “decorazioni” appese sono state immediatamente rimosse dalla Polizia locale.

(foto: da Facebook)