Il programma di Monica Setta salta perché in Rai cambiano gli equilibri sovranisti

L’onda leghista in arrivo su Raiuno subisce una battuta d’arresto. Monica Setta infatti torna in bilico e la sua striscia economica, che doveva debuttare sulla Rai alle ore 10 dal lunedì al venerdì. E, racconta oggi Blogo, Di tasca vostra, che si sarebbe occupato di economia domestica, era già in lavorazione, con la prima puntata già strutturata e con tanto di ospiti già scelti. Ma a quel punto Milo Infante ha comunicato alla Setta che era tutto saltato. Non solo: nel retroscena di Blogo c’è anche un interessante aneddoto su Salini:

Una operazione, questa, che andrebbe a rispecchiare i nuovi equilibri politici in Rai, con il Pd di Zingaretti e Margiotta (membro della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai) in ascesa e la Lega di Salvini in discesa. A proposito del leader leghista, dalle parti di Viale Mazzini si vocifera della rottura con il direttore di Rai1 Teresa De Santis, la quale, invece, optando per i cambi di palinsesti fin qui descritti – cioè, in pratica, sacrificando la Setta e allungando la Daniele – si sarebbe guadagnata la rinnovata stima dell’ad Fabrizio Salini, mai messo in discussione (a differenza del presidente Foa) dai protagonisti della mutata situazione politica.

P.S. Sullo smartphone di Salini sarebbe rimasto in attesa di risposta un messaggio che la Setta, con la quale da sempre e abitualmente scambia sms, avrebbe inviato nelle scorse ore, dopo aver appreso la notizia della cancellazione di Di tasca vostra. Setta, che, comunque sarà regolarmente al timone di Unomattina in famiglia nel weekend con Tiberio Timperi.

E insomma, Salini nemmeno visualizza ma non risponde: non visualizza proprio. Equilibri politici portano su, equilibri politici portano giù.

Leggi anche: La figuraccia di Salvini a Tg2 Post