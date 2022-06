Stavano facendo ritorno a Milano sei amiche, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, quando sono state molestate sessualmente da un gruppo di ragazzi che le hanno accerchiate e aggredite. Il fatto risale allo scorso 2 giugno, quando, sul treno regionale 2640 che da Peschiera del Garda (Verona) doveva arrivare a Milano Centrale, le sei ragazze si sono mosse per cercare un vagone meno affollato.

Ma all’improvviso sono state circondate da un gruppo di ragazzi. “Eravamo circondate. Il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute. Mentre cercavamo un controllore avanzando a fatica lungo i vagoni” è avvenuta l’aggressione sessuale, racconta una delle protagoniste. A braccarle, un gruppo di giovani, in gran parte di colore, che se la sono presa con loro: “Ridevano. Ci dicevano ‘le donne bianche qui non salgono’”, hanno raccontato in un’intervista riportata sul Corriere del Veneto.

L’incubo di sei ragazze tra i 16 e i 17 anni molestate su un treno di ritorno da Gardaland

Poi, sui social, è arrivato anche lo sfogo della madre di una delle vittime: “Mia figlia di 16 anni oggi si è recata a Gardaland con le sue amiche e salite sul treno per il rientro verso Milano sono state accerchiate, palpeggiate, molestate da alcuni soggetti. Non riuscivano a scendere dal treno perché ammassati. Sono riuscite a scendere a Desenzano del Garda, sotto shock, in lacrime e noi genitori siamo andati a recuperarle”, scrive la donna, che ha poi denunciando il mancato intervento delle forze dell’ordine: “Ora mi chiedo, ma è possibile che ancora avvengano fatti del genere? Poi leggo di baby gang che si sono ritrovate oggi e provenienti tutte da Milano. Ma cosa aspettano ad intervenire prendendo seri provvedimenti, fino a che punto bisogna arrivare?”, conclude facendo riferimento ad un’adunata, proprio il 2 giugno, a Peschiera del Garda che ha provocato non pochi disordini.

Le ragazze, spaventate, sono riuscite a contattare i genitori e a scendere ad una fermata diversa del treno, a Desenzano, dove i familiari sono accorsi. Il giorno dopo, poi, hanno presentato denuncia alla Polfer della stazione Centrale di Milano.