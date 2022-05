“Quei ballerini ci hanno molestato”: la denuncia delle volontarie dell’Eurovision

All’inaugurazione dell’Eurovision Song Contest ci sarebbero state alcune molestie da parte di alcuni ballerini stranieri nei confronti delle volontarie al seguito degli artisti. Lo hanno raccontato le stesse vittime, in una testimonianza riportata dal Corriere della Sera: “Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci”. Tutto sarebbe successo domenica alla Reggia di Venaria, durante un party esclusivo riservato agli invitati, alle autorità, agli staff internazionali e ai loro assistenti, in particolare ragazze appena ventenni. Tra loro hanno iniziato a scambiarsi commenti amareggiati in chat su quanto avvenuto.

La storia delle presunte molestie dei ballerini alla cerimonia di inaugurazione dell’Eurovision

“Uno della delegazione mi continuava a mettere le mani sulla vita e mi ha rotto un po’”, aggiunge una host nella chat creata per scambiarsi i biglietti omaggio. Dopo la diretta del Turquoise carpet, gli staff internazionali si sarebbero ritrovati nel salone e avrebbero consumato molto alcool, servito gratuitamente, al punto che alcuni si sono sentiti male per aver bevuto troppo. “Ma a voi cercavano di rimorchiare? Erano tutti abbastanza presi bene”, scrive un’altra volontaria. Il Comune di Venaria Reale ha ridimensionato l’accaduto: “Eravamo presenti e abbiamo parlato con le ragazze. Non è successo nulla di male”. Secondo alcuni racconti a molestare una volontaria anche uno dei cantanti in gara: avrebbe provato a baciarla, venendo respinto in malo modo.

