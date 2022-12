"Inimicizia contro Dio", è stata eseguita la prima condanna a morte di uno dei manifestanti in Iran

Mohsen Shekari aveva 23 anni. Aveva preso parte a una delle tante manifestazioni di piazza in Iran dopo l’uccisione di Mahsa Amini, morta in un commissariato di Polizia dopo esser stata fermata per aver “indossato male il velo”. Ed è lui il primo su cui il regime di Teheran ha deciso di applicare la pena capitale, avvenuta questa mattina per impiccagione. E il suo nome fa parte della lista degli 11 condannati a morte dai vari tribunali del Paese per via delle proteste di massa che si sono susseguite (e si stanno susseguendo) da settimane.

Iranian authorities have executed a protester, sentenced to death in show trials without any due process.His charges: Moharebeh“ for closing the street and injuring an officer with a knife. His name is #MohsenShekari – He was hanged early this morning. #IranRevolution2022 — Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) December 8, 2022

Mohsen Shekari, condannato a morte e impiccato per le proteste

Come spiegato dal direttore dell’organizzazione norvegese Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, l’esecuzione tramite impiccagione è stata eseguita questa mattina all’alba. E quella di Mohsen Shekari, come confermato dalle stesse autorità iraniane che hanno rivendicato la decisione del tribunale, è solo la prima di una lunga serie (per il momento ne sono state decise 11) di sentenze di condanna a morte emesse nei confronti di chi è sceso in piazza per manifestare in favore dei diritti civili soppressi dalla dittatura iraniana.

E la motivazione della condanna nei confronti del 23enne è scritta nella sentenza: “Colpevole di inimicizia contro Dio”. Uno dei capisaldi della dittatura teocratica che ha preso il potere nel Paese, seguendo assurdi proclami che poco hanno a che fare con la fede religiosa e che hanno un unico obiettivo: sottomettere i cittadini (soprattutto le donne) a una legge divina non scritta, ma interpretata a uso e consumo del potente di turno alla guida dell’Iran.