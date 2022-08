Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per violazione dei brevetti dei vaccini

“Stiamo intentando queste cause per proteggere l’innovativa piattaforma tecnologica mRna in cui siamo stati pionieri”, ha fatto sapere Moderna

L’azienda farmaceutica statunitense Moderna fa causa a Pfizer e a BioNTech, accusandoli di aver violato brevetti fondamentali per l’innovativa piattaforma tecnologica mRna, alla base dei vaccini contro Covid-19 dell’azienda biotech americana e di altri prodotti in sviluppo. Lo ha annunciato la stessa Moderna in una nota. “Stiamo intentando queste cause per proteggere l’innovativa piattaforma tecnologica mRna in cui siamo stati pionieri, in cui abbiamo investito miliardi di dollari e che abbiamo brevettato nel decennio precedente la pandemia di Covid-19”, ha commentato Stéphane Bancel, Ceo di Moderna.

Nella nota, Moderna precisa che “non sta cercando di rimuovere Comirnaty dal mercato e non chiede un’ingiunzione per impedirne la futura vendita” e “nemmeno il risarcimento per le attività avvenute prima dell’8 marzo 2022”. Per garantire un accesso globale equo ai vaccini, nell’ottobre 2020 Moderna si era impegnata a non far valere i suoi brevetti relativi al Covid-19, impegno poi aggiornato nel mese di marzo 2022, “quando la lotta collettiva contro il Covid-19 è entrata in una nuova fase e la fornitura di vaccini non era più una barriera all’accesso in molte parti del mondo”.

Moderna: “Pfizer e BioNTech hanno copiato tecnologia mRna senza il nostro permesso”

Con la causa intentata negli Stati Uniti, nel Distretto del Massachusetts, e in Germania a Dusseldorf, Moderna chiede un risarcimento per presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, i brevetti sulla piattaforma a mRna depositati fra il 2010 e il 2016, ma non ha ancora specificato l’importo. Secondo la società bioetch americana, “Pfizer e BioNTech hanno copiato questa tecnologia, senza il nostro permesso, per sviluppare Comirnaty*”, il vaccino anti-Covid delle 2 aziende.

“Riteniamo che Pfizer e BioNTech abbiano copiato illegalmente le invenzioni di Moderna e abbiano continuato a usarle senza autorizzazione”, ha spiegato il chief legal officer di Moderna, Shannon Thyme Klinger. Secondo l’azienda, sarebbero state “copiate due caratteristiche chiave delle tecnologie brevettate di Moderna, che sono cruciali per il successo dei vaccini a mRna”.