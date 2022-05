Il crollo della palazzina a Modena: cede il pavimento, sei persone ferite

Sei feriti, tra cui due bambini. Questo è il bilancio di quanto avvenuto mercoledì sera in provincia di Modena con il crollo di una palazzina, nel centro storico di Marano sul Panaro, provocato dal cedimento del pavimento. Il tutto è avvenuto poco dopo le 20, in una delle strade centrali della cittadina emiliana. Lo stabile è composto da tre piani e l’incidente ha coinvolto due famiglie: quella che vive al primo piano e quella che vive al piano terra. Ancora da chiarire le cause che hanno portato a quel cedimento.

Modena palazzina crollo oggi, sei persone ferite tra cui due bambini

Dei sei feriti totali, solamente uno è stato trasferito in elisoccorso a Bologna per via della gravità delle lesioni subite, ma non sembra essere in pericolo di vita. I due bambini coinvolti nel crollo della palazzina hanno riportato ferite lievi e sono stati prontamente medicati dal personale medico degli ospedali di Boggiovara e Modena. Lo stabile, ovviamente, è stato subito dichiarato inagibile e le famiglie che vivevano all’interno degli altri appartamenti di via Cavarola sono stati fatti evacuare.

Come riportato da Il Resto del Carlino, gli inquirenti – che hanno aperto un fascicolo di inchiesta – hanno immediatamente escluso l’ipotesi del crollo provocato da una fuga di gas. Le indagini – ma occorreranno perizie tecniche sulle condizioni della palazzina – si sono immediatamente spostate sul crollo strutturale del pavimento al primo piano che fa da soffitto a chi vive al piano terra. I due bambini rimasti feriti, infatti, abitavano con i loro genitori al piano inferiore e al momento del crollo del loro soffitto si trovavano in casa in compagnia di padre, madre e di un amico di famiglia. Il sesto ferito, invece, è l’inquilino del piano superiore che si è visto crollare sotto i piedi il pavimento non appena rientrato in casa.

(foto: da Gazzetta di Modena)