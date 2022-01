Nella notte tra venerdì e sabato scorso l’aggressione ai danni di un agente della polizia locale di Milano da parte di un gruppo di giovani che lo hanno disarmato e picchiato. Alcuni di loro sono stati individuati, fa sapere il Comune, si tratta di alcuni maggiorenni provenienti da altre Regioni.

Agente di polizia locale di Milano aggredito, individuati alcuni dei responsabili

Tra le persone individuate “alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano”, si legge in una nota del Comune di Milano.

Il vigile, 61 anni, era appostato su un’auto civetta con un collega nella zona Navigli di Milano, per intervenire a seguito di una segnalazione di atti di vandalismo. Una volta sceso dall’auto si sarebbe qualificato e avrebbe sparato un colpo in aria di avvertimento che però non è servito a disperdere i giovani. A quel punto dopo essere stato circondato è stato disarmato e picchiato. Durante gli attimi di violenza sarebbe partito un secondo colpo. Dopo aver picchiato il vigile i giovani sono fuggiti e l’uomo è stato portato in ospedale.

Il video dell’aggressione, girato dagli stessi protagonisti della violenza, è stato poi postato su Instagram e ripreso dal sito “Welcome to favelas”.

Dal Comune fanno sapere che “la polizia locale, in contatto con l’autorità giudiziaria, sta acquisendo tutte le prove video, testimoniali e ogni ulteriore elemento emerso per arrivare all’identificazione di tutto il gruppo”.

Tutto sarebbe iniziato, secondo il racconto della vittima ai colleghi, quando uno dei giovani si sarebbe posizionato davanti all’auto civetta. Il 61enne sarebbe sceso dalla macchina qualificandosi, ma altri giovani del gruppo si sarebbero avvicinati minacciosi. È a quel punto che il vigile avrebbero estratto la pistola, sparando una prima volta in aria, nel tentativo di allontanarli.