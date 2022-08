Il 12enne travolto da un pirata della strada a Milano mentre era sulla sua bicicletta

Si trovava in via Bartolini insieme al padre. Entrambi a bordo delle rispettive biciclette nella zona Certosa, quartiere nella zona Nord-Ovest di Milano. E lì, intorno alla mezzanotte tra lunedì 8 e martedì 9 agosto, è stato travolto e ucciso da un’automobile guidata da un uomo – un giovane di 20 anni – che dopo averlo colpito non si è fermato a soccorrerlo. Il bambino di soli 12 anni è morto poco dopo per via del forte impatto e delle gravi lesioni. I medici del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Grazie al racconto del papà della vittima, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare la persona alla guida di quella Smart.

Milano, 12enne in bicicletta travolto e ucciso da un pirata della strada

Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti. Il 12enne si trovava all’altezza del civico 42 di via Bartolini. Era in compagnia del padre e si stava spostando, a bordo del mezzo a due ruote, da piazza Firenze a piazza Prealpi. Lo stesso tragitto che stava percorrendo anche quella Smart che è piombata su di lui senza lasciargli scampo. Il giovane, un adolescente di origini egiziane e nato in Italia, è morto sul colpo davanti al padre che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Ma il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il suo decesso.

Purtroppo, infatti, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite e le lesioni interne provocate da quel forte impatto. Da quell’automobile piombata alle sue spalle senza che neanche se ne accorgesse. E il 20enne alla guida di quella vettura non si è neanche fermato per soccorrerlo, ma le forze dell’ordine – anche grazie al racconto e alla testimonianza del padre della giovane vittima – lo hanno individuato nel giro di poche ore. E adesso sono in corso gli accertamenti del caso.

(FOTO IPP/MIPA)