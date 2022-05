Fermi a poche miglia da Siracusa, ma bloccati per il decimo giorno consecutivo a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria che li ha soccorsi. È questa la situazione dei 296 profughi che, come fa sapere l’Ong Sos Mediterranee in un tweet, aspettano solo di approdare ad un porto sicuro. “Alcuni dei sopravvissuti sulla Ocean Viking hanno trascorso la decima notte sul ponte. Bambini, donne e uomini non hanno ancora la possibilità di sbarcare. «Perché non possiamo essere al sicuro?», chiedono. Questo stallo è angosciante. Hanno bisogno di un porto sicuro ora”.

Quei 296 migranti sulla Ocean Viking in attesa di approdare ad un “porto sicuro”

Gli appelli si susseguono da alcuni giorni e la situazione si sta facendo più complicata. Una donna incinta di otto mesi è stata evacuata d’urgenza dalla nave insieme al marito. “Stare in mare per oltre dieci giorni, vivere stress e paura, dormire a terra con le vibrazioni della nave hanno reso le sue condizioni critiche”, ha spiegato un’ostetrica a bordo, secondo quanto fa sapere Sos Mediterranee.

Tra le persone soccorse c’è anche un bimbo di appena tre mesi. Inoltre, segnala la Ong, la maggior parte dei profughi “hanno segni visibili di ferite legate alla violenza. Molte storie condivise di abusi e violenze estreme in Libia. Durante le prime 200 consultazioni, l’équipe medica ha identificato i pazienti che necessitano di cure mediche a terra. Hanno urgente bisogno di un luogo sicuro”.