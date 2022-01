I sette migranti morti di freddo ancor prima di sbarcare a Lampedusa

Quando non è direttamente il mare ad inghiottire e stroncare vite di migranti disperatamente in cerca di un futuro migliore, possono esserlo le intemperie, il freddo. Come nel caso di sette delle circa 280 persone sbarcate nella notte a Lampedusa: l’amministrazione comunale ha fornito i dati dell’ultimo salvataggio, riferendo che quelli che non ce l’hanno fatta – originari del Bangladesh – sono deceduti probabilmente per ipotermia. Non è chiaro se si tratti della barca segnalata la sera prima da Alarm Phone intorno alle 20, in difficoltà e senza collegamenti da almeno due ore in area Sar di Malta.

🆘~280 lives at risk in #Malta Search & Rescue zone! We were alerted to a boat in distress with ~280 people. Communication is difficult due to strong winds but they were urgently calling for help until we lost contact 2h ago. Authorities are informed: Don’t delay rescue! pic.twitter.com/wt2WMFZyVk — Alarm Phone (@alarm_phone) January 24, 2022

I sette migranti morti di freddo prima di sbarcare a Lampedusa

“Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti, ancora tre vittime”, dice il sindaco Totò Martello. Al momento delle dichiarazioni erano soltanto tre infatti i morti accertati, trovati dagli uomini delle motovedette della Guardia costiera, ma altri quattro sono deceduti durante il trasporto verso l’isola. “Qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà – prosegue il primo cittadino – nonostante il governo italiano e l’Europa sembrano avere dimenticato Lampedusa ed i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto”. E incalza: “Come è possibile che l’Europa e L’Italia non prendano in considerazione che c’è un problema e che questo deve essere risolto. Come fanno a girarsi dall’altra parte davanti a tanti cadaveri e a tanti morti nel Mediterraneo e di fronte a un’isola che continua a chiedere aiuto e non ottiene nessuna risposta dalle istituzioni”. La procura della Repubblica di Agrigento, con il pm Luigi Patronaggio, ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di “morte come conseguenza di altro reato”.