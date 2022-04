“Non l’ha colpito”, lo scontro tra Santoro e Mieli sul bombardamento a Kyiv contro il segretario dell’Onu | VIDEO

Quei missili piovuti su Kyiv poco dopo il termine della conferenza stampa di Volodymyr Zelensky e il segretario dell’Onu Antonio Guterres sono stati oggetto di discussione nel corso dell’ultima puntata di PiazzaPulita (La7). In studio due decani del giornalismo come Paolo Mieli e Michele Santoro hanno dimostrato di avere due punti di vista completamente differenti su quel che sta accadendo in Ucraina, partendo proprio dall’episodio di ieri.

Mieli Santoro, lo scontro a Piazzapulita sull’ultimo bombardamento di Kyiv

“Oggi (ieri, ndr) Putin ha bombardato il segretario delle Nazioni Unite”. Inizia così la prima replica di Paolo Mieli alla domanda del conduttore Corrado Formigli. E subito arriva la controreplica da parte di Michele Santoro:

“Vabbè, lo ha bombardato non lo ha mica colpito”.

Mieli riprende la parola e sottolinea come l’obiettivo russo – secondo lui – non era quello di colpire Antonio Guterres, ma di mandare un segnale. Ed è qui che inizia il confronto acceso tra i due giornalista con uno scambio di battute sul tipo di narrazione che si fa di questa guerra in Ucraina.

“È curioso – dice Paolo Mieli – che tu gli domandi ‘a che punto siamo?’. E lui ti risponde: ‘Biden, le armi e tutte queste cose qua. Oggi è successa una cosa terza. Vorrei vedere se fosse stato Biden a bombardare il segretario dell’ONU. Tu saresti stato qui a rotolarti su questo tavolo. Poi la storia dell’informazione unica e monocorde, con me no. Citami una trasmissione dove non ci sono filmati. A parte che è un’offesa ai giornalisti che sono lì inviati. Che sono, tutti pagati? E poi non c’è una trasmissione in cui non ci sia tu o uno come te”.

Parole che accendono il confronto-scontro Mieli Santoro. L’ex conduttore di Annozero, infatti, cita i telegiornali:

“Per favore citami un telegiornale che non sia diretto da qualcuno che non vede la guerra in quel modo”.

Poi la contesa si sposta sulle diverse trasmissioni in cui Santoro è andato ospite per esprimere il proprio pensiero sulla guerra in Ucraina (come al Maurizio Costanzo Show dove si è confrontato con Enrico Mentana). Ma poi si torna a parlare della notizia iniziale, con Santoro che ribadisce la sua posizione su quanto accaduto a Kyiv poche ore prima.

“Tu hai visto un bombardamento del segretario dell’Onu che non c’è stato, perché nessun segretario dell’Onu è stato bombardato. Simbolicamente erano missili lanciati contro le posizioni prese dagli inglesi”.

(foto e video: da PiazzaPulita, La7)