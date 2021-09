Il fuorionda della giornalista di SkyTg24 che si è “rotta le cosiddette” | VIDEO

Mentre il segnale audio era ancora attivo (nella pausa tra un’edizione e l’altra) la conduttrice si è lasciata andare in un “canto”. Poi viene avvisata: “Siamo ancora in onda”

Lo dice canticchiando con la sua voce soave. Forse ingannata dalla spia spenta della telecamera, forse perché non avvisata dalla regia di essere ancora in onda (almeno per quel che riguarda l’audio). Sta di fatto che il video del fuorionda che ha visto come protagonista una giornalista di SkyTg24 sta diventando virale.

mi sono rotta le cosiddette pic.twitter.com/8yu24jtYRU — giornalisti out of context (@giornalistiooc) September 15, 2021

Fuorionda giornalista SkyTg24: “Mi sono rotta le cosiddette”

“Mi sono rotta le cosiddette”, “Tredici”, “Allora, ciao come butta?”. Queste le tre frasi pronunciate dalla conduttrice dell’edizione delle 13 del telegiornale andato in onda oggi, mercoledì 15 settembre, su SkyTg24. Poi la doccia fredda e il silenzio rotto solamente da un’ulteriore frase: “Che? Come siete ancora in onda?”. Il tutto mentre sul canale satellitare d’informazione continua a essere trasmesso uno schermo bianco, mentre in basso scorre ancora il ticker con le notizie della giornata. La protagonista di questo fuorionda dovrebbe essere la giornalista di SkyTg24 Valentina Bendicenti. Il noto volto dell’informazione sull’emittente satellitare, infatti, ha poi condotto l’edizione del telegiornale iniziata cinque minuti dopo, alle 13.

Una gaffe colpa di un evidente problema tecnico in regia: invece di procedere con la pausa tra un’edizione e l’altra, infatti, è stato interrotto solamente il collegamento video. Ma la trasmissione è proseguita con quello sfondo bianco e il microfono acceso. La conduttrice, infatti, non aveva la minima idea di cosa stesse succedendo. E ciò si evince dalla sua reazione quando dalla regia – attraverso l’auricolare – le comunicano di essere ancora in onda. E da lì, forse per imbarazzo, ecco che si arriva al silenzio. Incidenti che accadono, soprattutto in una realtà che trasmette in diretta per quasi 24 ore al giorno. Resterà, comunque, uno dei fuorionda più apprezzati dalla rete per questo 2021.

(foto da profilo Twitter: Giornalisti Out of Context)