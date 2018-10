Scala mobile metro A Repubblica, i tifosi non saltavano: ATAC prepara i risarcimenti

Alla fine i video delle telecamere di sorveglianza della metro a Piazza della Repubblica confermano la versione dei tifosi del CSKA Mosca: non stavano saltando sulle scale mobili quando sono crollate, a differenza di quanto affermato da Virginia Raggi e Matteo Salvini, e quindi il cedimento è dovuto ad altri fattori. Racconta oggi Il Messaggero:

I tifosi del Cska non hanno mai accettano la versione secondo la quale l’incidente è stato causato dalla loro irruenza, anche se la sindaca Virginia Raggi, qualche ora dopo la tragedia, giunta a piazza della Repubblica, ha dichiarato: «Testimoni sembra abbiano visto saltare e ballare sulla scala mobile».

Konstantin, 34 anni, uno dei sopravvissuti, ha assicurato: «Non saltavamo, la scala mobile ha subito un’accelerazione all’improvviso». Ed è proprio su questo punto, sulla folle corsa della scala mobile che restano interrogativi. Primo fra tutti: perché l’impianto frenante non è entrato in funzione e non ha bloccato il meccanismo? Ipotetici salti di numerosi viaggiatori possono essere l’unica causa di un incidente così grave?