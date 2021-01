Metro Anagnina: gli assembramenti fuori fermata per evitare assembramenti sulle banchine

Tutti in fila per evitare la fila! Il metodo geniale filmato da uno dei tanti che in fila c’era e si è chiesto quale fosse il senso

Sembra una barzelletta invece è solo la triste realtà che ogni persona che si alza e si reca al lavoro o a scuola usando i trasporti pubblici sperimenta ogni giorno. Questa volta il paradosso lo ha fotografato perfettamente Davide che su u gruppo Facebook ha pubblicato un filmato che ritrae una fila interminabile di aspiranti utenti della metro. La scena è stata girata presso la fermata Anagnina della metro A a Roma. Davide ha commentato il video con la frase “Metodi anti assembramento alla stazione metro anagnina……”. I puntini di sospensione sono per le parole mancanti. Ovvero quelle che poi ha spiegato all’agenzia Dire: “Prendo la metro per andare a lavorare tutte le mattine. Oggi quando sono arrivato ad Anagnina ho visto questa coda di gente ammassata e ho visto che due addetti della metro stavano facendo scendere le persone in banchina in modo scaglionato. Cosi’ io e altri utenti abbiamo chiesto: ‘scusate ma che senso ha evitare assembramenti in banchina se poi ci accalchiamo qui fuori?’. Ma non ho avuto risposta”. Il video lo potete guardare cliccando qui.