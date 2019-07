La metro a Barberini riapre nel 2020?

La stazione della metropolitana di piazza Barberini – inattiva dal 23 marzo, dopo il cedimento di un gradino di una scala mobile – è ancora ben lontana dalla riapertura. Ora il ritorno alla normalità potrebbe ulteriormente slittare, anche oltre l’autunno. Con il rischio che si arrivi alla fine dell’anno, superando così la durata dello stop di Repubblica. Il Messaggero oggi racconta che a rallentare le operazioni c’è anche l’incertezza sul dissequestro della struttura:

La Procura nelle scorse settimane ha autorizzato i sopralluoghi dei tecnici dell’Otis, ma non si sa ancora quando potranno iniziare i lavori veri e propri, indispensabili per riportare la situazione alla normalità. Una volta avuto il via libera, secondo quanto accertato nelle ispezioni tecniche, bisognerà sostituire tutta la scala mobile che si è rotta e fare una manutenzione straordinaria, trovando vari pezzi di ricambio, sugli altri impianti.