Mercedes EQ: l'eccellenza nel settore della mobilità elettrica

neXt quotidiano | 13 Marzo 2023

La famosa casa automobilistica di Stoccarda ha recentemente lanciato sul mercato la gamma Mercedes EQ (Mobilità Elettrica Intelligente), seguendo le più attuali tendenze dei consumatori, sempre più orientati verso i veicoli elettrici.

L’ambizioso obiettivo da raggiungere entro il 2035 è quello di elettrificare l’intera produzione di vetture, caratterizzate come sempre da un giusto mix tra lusso e tecnologie digitali di ultima generazione, con una particolare attenzione all’aspetto del green charging.

Com’è ormai noto, quello elettrico è un motore estremamente performante, ma anche dotato di una meccanica molto semplice, poiché il numero dei suoi componenti è minore rispetto a quello termico. Si tratta inoltre di vetture a bassissimo impatto ambientale, che vengono alimentate con l’elettricità (e quindi con fonti di energia rinnovabile), che richiedono una minima manutenzione e che garantiscono comunque prestazioni di ottimo livello.

Pur appartenendo alla categoria delle Luxury Car, una Mercedes Elettrica paga un bollo più basso, un premio assicurativo conveniente e beneficia di vantaggiosi eco-bonus previsti dallo Stato. Con una Mercedes Benz del genere il conducente può circolare liberamente nelle ZTL (Zone a Traffico Limitato), parcheggiare spesso gratuitamente e viaggiare con il massimo comfort sia dal punto di vista del rumore (emissioni sonore assenti) che della comodità alla guida.

Caratteristiche e requisiti delle vetture Mercedes Benz Elettriche

La gamma elettrica di Mercedes Benz prevede la produzione di numerosi modelli totalmente elettrificati per poter disporre, a breve, di auto a zero emissioni di CO2 che rispondano anche a elevatissimi standard qualitativi. Per la storica Stella tedesca lo scopo da perseguire è di potenziare al massimo la produttività globale di veicoli a batteria, con una particolare attenzione proprio alla struttura delle batterie stesse.

Le batterie al litio ad alta tensione montate su Mercedes EQC, EQA, EQB, EQE ed EQS,costituiscono il punto di forza di questi innovativi mezzi elettrici, che si distinguono inoltre per l’elevata autonomia e per una trazione anteriore particolarmente performante. Orientarsi verso una Mercedes Benz EQ è, quindi, una scelta vantaggiosa sotto molti punti di vista, non ultimo il prezzo, che sta adeguandosi progressivamente alle richieste di un sempre maggiore target di consumatori.

Presso Trivellato, concessionario ufficiale Mercedes Benz e unico AMG Performance Center in Veneto, inoltre è possibile scegliere tra un’ampia offerta di modelli della gamma Mercedes EQ e varie opzioni d’acquisto, tra cui il leasing e il Noleggio a Lungo Termine. Questo rivenditore poi mette a disposizione della clientela un vasto portafoglio di vetture in pronta consegna, un aspetto non sempre attuabile con facilità.

Come ricaricare una Mercedes Benz EQ?

La gamma Mercedes EQ si caratterizza per una batteria progettata per un impiego quotidiano, basato su un accumulo di energia derivante da frequenti caricamenti e scaricamenti tipici delle city-car, reso possibile dalla presenza di numerose celle ioniche. Questi dispositivi garantiscono anche un perfetto raffreddamento in grado di mantenere un livello termico sempre equilibrato, indipendentemente dalle temperature esterne.

Da un lato il circuito di refrigerazione raffredda nello stesso tempo la batteria e l’abitacolo e d’altro lato il riscaldatore consente un adeguato accumulo di energia soprattutto in fase di ricarica. Il posizionamento nel sotto-scocca della batteria è stato pensato per aumentare la sicurezza e valorizzare la dinamica di guida, garantendo un tasso di scarica tra i più bassi.

Ovunque ci si trovi, la ricarica di una Mercedes Benz Elettrica è estremamente facile, grazie alla capillarità delle stazioni di ricarica presenti sul territorio nazionale e internazionale, che sono disseminate su tutta la rete stradale e autostradale. È possibile inoltre sfruttare l’innovativa tecnologia Mercedes Me Charge che fornisce l’accesso a una delle più estese reti mondiali di ricarica pubblica.

Anche il dispositivo di ricarica domestica (Mercedes Wallbox) è stato progettato per ottimizzare l’integrazione elettrica della batteria, che può essere ricaricata rapidamente dal proprio garage con una potenza fino a 22 kW. Perfettamente integrabile nell’impianto domestico, un simile sistema offre garanzie di sicurezza ottimali e può essere controllato anche da remoto utilizzando la app Mercedes Me.

Perché scegliere una Merced e s EQ?

I vantaggi offerti dalle Mercedes Benz Elettriche sono numerosi e contemplano i seguenti aspetti:

elevata autonomia delle batterie multi-celle agli ioni di litio;

prestazioni eccellenti dei veicoli sia su lunghe che su brevi distanze;



estrema facilità di guida;

massimo comfort per il conducente e i passeggeri;



silenziosità senza paragoni;



facilità e rapidità di ricarica;



sostenibilità derivante dall’azzeramento delle emissioni;



recupero ottimizzato dell’energia consumata;



minimi costi di manutenzione.

La sicurezza rimane sempre una delle maggiori priorità della casa automobilistica di Stoccarda, che mette a disposizione della clientela un’ampia gamma di sistemi di assistenza intelligenti pensati per migliorare la guida e per ottimizzare le risorse del veicolo.

Le Mercedes EQ, infatti, consentono di selezionare tra differenti stili di guida (ECO; SPORT e COMFORT) per offrire sempre il top nel rispetto di un oculato risparmio energetico dell’auto.Dal punto di vista estetico, queste vetture continuano ad essere tra le più eleganti e raffinate del mondo, grazie soprattutto a una carrozzeria aerodinamica.

Il prezzo delle Mercedes EQC, che è adeguato alle loro eccezionali prestazioni, può essere agevolmente recuperato sia per quanto riguarda la loro alimentazione che per la manutenzione minimale. Chi si orienta invece su modelli come EQA ed EQB ha la certezza di sfruttare al massimo tutte le potenzialità di una vettura compatta e veloce, perfettamente adattabile a qualsiasi contesto, rispettosa dell’ambiente e con costi di gestione molto contenuti.

Le continue innovazioni tecnologiche che Mercedes Benz inserisce nella sua produzione (tra cui Mercedes Me Connect) sono un’ulteriore garanzia di successo per veicoli ormai pienamente inseriti nell’ecosistema digitale della viabilità. Non bisogna dimenticare, infine, le tantissime possibilità di personalizzazione, capaci di rendere ogni auto una vera e propria opera d’arte realizzata per accontentare le esigenze individuali dell’acquirente.