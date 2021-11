Il pellegrinaggio a Medjugorje che finisce male: 30 positivi al Covid, 6 no vax gravi

Epilogo infelice per il pellegrinaggio a Medjugorje di un gruppo di fedeli sardi. Su 180 partecipanti una trentina di positivi al coronavirus, di cui sei in gravi condizioni.

Sei persone tutte sopra i 60 anni di età e non vaccinate sono state ricoverate all’ospedale di Sassari per aver contratto il Covid dopo un viaggio religioso in Bosnia Erzegovina. Partiti da Arzachena, in provincia di Sassari, vi hanno fatto ritorno lo scorso 28 ottobre, dopo pochi giorni i primi sintomi. Tra i contagiati, soltanto una donna era già stata vaccinata con entrambe le dosi, gli altri tutti no vax. I contagi sono probabilmente dovuti ai pochi controlli e alle scarse precauzioni prese sul pullman, nonostante la Bosnia sia un paese altamente a rischio di una nuova ondata e con una percentuale di vaccinati bassissima.